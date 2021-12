Як пише Politeka.net, про смерть Drakeo the Ruler (Даррелл Колдуелл - справжнє ім'я) повідомило видання TMZ. Відзначається, що Колдуелл помер від отриманих ножових поранень. Напад на артиста стався за лаштунками музичного фестивалю Once Upon a Time In LA. На нього напала група чоловіків, один з яких вдарив репера ножем в шию.

Повідомляється, що чоловіка доставили в лікарню, але врятувати його не вдалося. Трагедія сталася на стадіоні Banc of California в Exposition Park в Лос-Анджелесі. Через смерть артиста концерт скасували.

Варто відзначити, що у Drakeo the Ruler і раніше були проблеми з законом. У 2017 році його заарештували за незаконне зберігання вогнепальної зброї, а в 2018 році його звинувачували у вбивстві.

