Как пишет Politeka.net, о смерти Drakeo the Ruler (Даррелл Колдуэлл - настоящее имя) сообщило издание TMZ. Отмечается, что Колдуэлл скончался от полученных ножевых ранений. Нападение на артиста произошло за кулисами музыкального фестиваля Once Upon A Time In LA. На него напала группа мужчин, один из которых ударил рэпера ножом в шею.
Сообщается, что мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось. Трагедия произошла на стадионе Banc of California в Exposition Park в Лос-Анджелесе. Из-а смерти артиста концерт отменили.
Стоит отметить, что у Drakeo the Ruler и ранее были проблемы с законом. В 2017 году его арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия, а в 2018 году его обвиняли в убийстве.
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