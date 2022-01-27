Широкому зрителю он стал известен благодаря таким сериалам, как "Район Мелроуз" и "Слава". Последней работой звезды стала роль в шоу "Крутой Уокер: Правосудие по-техаски".

Об этом сообщило издание TMZ. 70-летний актер Морган Стивенс не выходил на связь в течение нескольких дней. Это вызвало беспокойство у его друга, который вызвал полицию домой к артисту.

Полиция прибыла к дому знаменитого актера и обнаружила его без признаков жизни. Тело Моргана находилось на кухне. Никаких следов насильственной смерти обнаружено не было. Следователи рассказали, что смерть Моргана Стивенса наступила по естественным причинам.

Актер родился 16 октября 1951 года в городе Ноксвилл, штат Техас, США. Когда ему было 9 лет, он потерял отца и матери пришлось продать их дом, ведь она не могла потянуть расходы на него. После того, как Морган прославился, ему удалось выкупить этот дом, зная, как он дорог для семьи.

Морган почти всю жизнь носил медальон на шее, который ему подарила девушка. Этот кулон стал талисманом удачи в начале его актерской карьеры.

Широкому зрителю он стал известен благодаря таким сериалам, как "Район Мелроуз" и "Слава". Последней работой звезды стала роль в шоу "Крутой Уокер: Правосудие по-техаски". Спи спокойно, Морган Стивенс.

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