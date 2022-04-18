У Москві знайдені вбитими колишній віце-президент Газпромбанку Владислав Аваєв, його дружина і дочка, пише Коммерсантъ.

Тіла 51-річного Владислава Аваєва, 47-річної Олени та їх 13-річної дочки Марії виявили в квартирі, у всіх вогнепальні поранення. За деякими даними, в руках у Аваєва був пістолет, А квартира була закрита зсередини.

Поліцію викликали родичі сім'ї Аваєвих, які довго не могли з ними зв'язатися, а потім приїхали до них і виявили трупи.

СК опубликовал видео из квартиры, где нашли тела двух взрослых и ребенка. По предварительным данным, мужчина застрелил свою жену и дочь, а после совершил самоубийство. Погибшие, предположительно, — бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев, его жена и дочь pic.twitter.com/wp4IzCm404 — НТВ (@ntvru) April 18, 2022

Згідно з попередньою версією, відомий у минулому банкір і один з членів Опікунської ради спортобщества» Динамо " застрелив дружину, а потім дочку, що стала мимовільним свідком того, що сталося. Після цього фінансист наклав на себе руки.

Головне слідче управління СКР по Москві порушило кримінальну справу. Те, що сталося кваліфікували за ч.2 ст. 105 КК — вбивство двох і більше осіб, його причини поки невідомі.

В Москве нашли убитой семью бывшего вице-президента "Газпромбанка": Следствие считает, что Владислав Аваев застрелил жену и дочь, а затем покончил с собой. https://t.co/vWoTMOVQ8h pic.twitter.com/9EqxcIhd0J — focus.ua (@focusua) April 18, 2022

Слідство схиляється до того, що мотиви у трагедії побутові. Двері були замкнені зсередини, слідів перебування в будинку інших осіб під час стрілянини не виявлено.

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