Нова епідемія може спалахнути через пандемію уханьского вірусу

Такий прогноз дає видання The Sun з посиланням на Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Справа в тому, що 117 000 000 дітей в 37 країнах залишаться без щеплень від корииз-за правила дотримувати дистанцію.

«У 24 країнах вже перенесли дати вакцинації проти кору-за того, що медики лікують хворих COVID-19. Очікується, що інші країни зроблять так само», - йдеться в повідомленні ЮНІСЕФ.

У спільному проекті ЮНІСЕФ і ВООЗ по боротьбі з кором Measles & Rubella Initiative підкреслюють, що життєво необхідно, щоб найбільш уразливі кір країни провели вакцинацію як можна швидше.

Відзначимо, Україна займає одне з перших місць за рівнем захворюваності на кір.

Так у грудні минулого року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала звіт, згідно з яким, майже половина випадків захворювання на кір припадає на Україну (53 тисячі людей з 82 тисяч обего кількості хворих).

Зазначимо, що відомий лікар Євген Комаровський вже давно б'є на сполох через ситуацію з кором в Україні.

За його словами, практика щеплень «тільки за бажанням мам» — це «жахливий і дрімучий популізм». Він підкреслює, що епідемія кору в Україні стала наслідком безграмотність батьків, багато років відмовлялися від вакцинації дітей.

«Що стосується епідемії кору, думаю, ми вже запізнилися. Ймовірно, ми прийдемо до того, що всі, у кого зараз немає захисту, будуть хворіти. Це закінчиться протягом найближчого року, можливо, протягом 2020 року ще триватиме епідемія. Всі, хто хворів, отримають захист, і настане тиша з кору на деякий час", – говорив ще роком раніше Комаровський.