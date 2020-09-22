Важно правильно определить главный мажорный аллерген

Аллерголог, пульмонолог, педиатр, кандидат медицинских наук и основательница медицинского аллергологического центра B_Health Майя Руселевич эксклюзивно для Clutch рассказала, существуют ли прививки от аллергии.

"В привычном нам понимании (типа вакцинации АКДС) прививок от аллергии не существует.

Однако есть аллерговакцинация - аллергенспецифическая иммунотерапия, когда мы можем аллерген ввести в организм в разных формах: в виде таблетки, раствора или инъекции. Она проводится не однократно, а на протяжении 3-5 лет. Это длительное лечение, но мы получаем хороший долгосрочный результат, как минимум на 10 лет. Тоесть можно избавиться от симптомов аллергии при условии, что мы правильно определили главный мажорный аллерген.

Потому что многие думают, что у них аллергия на кошку, а на самом деле у них аллергия на собаку. А только за счет перекрестной реакции похожей между структурами белка человек думает, что реагирует на кошку.

Для этого существует молекулярная аллергодиагностика, которая помогает точно разобраться на что именно у человека аллергия.

Например, вы думаете, что у вас аллергия на амброзию, а я проведу обследование и выявлю, что у вас аллергия на полынь. А амброзия и полынь цветут в одном периоде и, соответственно, вас нужно лечить от полыни, а не от амброзии", - сообщила аллерголог.