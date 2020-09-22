Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что к 2025 году аллергия будет у каждого второго жителя Земли

Аллерголог, пульмонолог, педиатр, кандидат медицинских наук и основательница медицинского аллергологического центра B_Health Майя Руселевич эксклюзивно для Clutch рассказала, может ли возникнуть аллергия на шоколад, если часто его употреблять.

"Во-первых, шоколад – это многосоставляющий продукт. У кого-то есть аллергия на молоко, у кого-то на орехи, какао-бобы и т.д. И человек уже знает об этом, потому что когда он употребляет этот продукт, то появляется крапивница, рвота или понос.

А если вы съедаете маленький кусочек шоколада и все хорошо, а после половины шоколадки возникают проблемы, то это не аллергия, а пищевая непереносимость. То есть это проблемы вашего организма, вашей ферментной системы и чувствительности к этому гистаминолибератору.

Все, что нужно сделать - подобрать качественный продукт, который у вас не вызовет дискомфорта (к примеру, черный шоколад заменить молочным или наоборот) и определить количество, которое сможет хорошо усвоить ваш организм", - пояснила аллерголог.