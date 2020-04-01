Пневмония или воспаление легких — острое инфекционное заболевание, которое считается одним из самых тяжелых. Почему нужно вакцинироваться и после каких симптомов нужно срочно обратиться за медицинской помощью?

Пневмония: причины

Пневмония чаще всего беспокоит пациентов после ОРВИ, гриппа и бронхита как осложнение. Также возбудителями этого недуга могут стать бактериальные инфекции: грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, грибковые инфекции и микроплазмы.

Пневмония: симптомы

Пневмония, признаки: лихорадка, озноб, ощущается слабость во всем теле, повышается температура до сорока градусов. Также больные жалуются на влажный кашель, острую боль в груди, одышку, раздражительную головную боль и повышенное потоотделение. На запущенной стадии возникает помутнение сознания и бред.

Важно! Врачи обязаны провести тщательную диагностику больного, чтобы определить точность заболевания. Симптомы пневмонии и туберкулеза практически одинаковы. Их часто путают.

Крупозная пневмония

Крупозное воспаление легких имеет такие симптомы: температура тела достигает отметки 39-40 градусов, ощущается сильный озноб, беспокоит боль в груди и постоянный кашель. Ближе к вечеру температура тела больного может колебаться в пределах 1,5 градусов. В мокроте от кашля могут появляться прожилки крови.

Пневмония заразна

Пневмония передается несколькими способами. Если вирусы и бактерии находятся в носе или горле человека, они могут заразить легкие при вдыхании воздуха.

Также вирусы имеют свойство распространяться воздушно-капельным путем, поэтому здоровый человек может заразиться при кашле или чихании больного. Стоит отметить, что воспаление легких легко передается через кровь, поэтому во время родов мамы часто передают инфекцию малышам.

Родителям обязательно нужно привить детей до 5 лет. Вакцинация является эффективным методом предупреждения пневмонии. Врачи настоятельно рекомендуют делать прививки и взрослым старше 65 лет.

Пневмония: лечение

Сколько лечится пневмония? Антибиотики помогают сбить температуру в течение двух дней, но полный курс лечения может длиться десять дней. Острая пневмония беспокоит больного три/четыре недели. Однако полное выздоровление отмечается и через полгода/год.

Врачи рекомендуют лечить воспаление легких ингаляциями, антибиотиками, противовоспалительными и отхаркивающими средствами. Также они советуют проходить физио- и магнитотерапию, делать дыхательную гимнастику и массаж грудной клетки.

Напомним, в Украине повысят соцпомощь при рождении ребёнка: названа сумма

Как сообщала Politeka, россияне вымирают катастрофическими темпами, Путин схватился за голову: “До 2023 года их останется…”

Также Politeka писала, что ученые придумали удобную альтернативу противозачаточным таблеткам: забыть невозможно