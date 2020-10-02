Появление бородавок — это неприятно и некрасиво. Особенно когда такое происходит с ребенком. Но, оказывается, это не редкость

Педиатр, детский дерматолог в Multiclinic.ua Татьяна Куликова экслюзивно для Clutch рассказала о том, что собой являют бородавки, где их можно "подхватить" и как правильно лечить.

Детский дерматолог, педиатр Татьяна Куликова

"Бородавки - это вирусное заболевание кожи, которое передается контактным путем и очень активно распространяется в детских коллективах и бассейнах.

Наиболее эффективными методами лечения бородавок являются:

использование салициловой кислоты;

криотерапия.

Но даже если мы избавимся от одной бородавки, то они могут появляться опять, потому что, как мы помним, это вирусное заболевание. Организм должен сам справиться.

Если мы не лечим бородавки и никак их не удаляем, то как правило через 2-3 года они проходят самостоятельно, поскольку организм вырабатывает иммунитет.

Если же они мешают, особенно это касается подошвенных бородавок, которые вызывают дискомфорт при ходьбе, или бородавки на руках и ребенок испытывает стестение от этого, то криотерапия или салициловая кислота помогут решить эту проблему.

Есть еще один интересный метод - лечение липкой лентой. Этот метод описан в медицинской литературе и состоит в следующем. В Америке проводили исследования и обнаружили, что если замотать липкой лентой бородавку на 7 дней, при этом раз в день ее меняя, то бородавка проходит. Но рекомендую тем, кто будет интересоваться этим методом, обратить внимание на то, что используется специальная клейкая лента на основе резинового клея. Тоесть обычная лента не подействует", - сообщила врач.