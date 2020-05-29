Многие думают, что детская косметика не способна вызвать аллергические реакции, поскольку натуральна. Косметолог считает, что уход за кожей должен соответствовать возрасту

Детские кремы не увлажняют взрослую кожу, поскольку между ними существует большая разница, сообщает дерматолог Ольга Рымаренко. Она также добавила, что у детей апокринные потовые железы активируются вместе с началом полового созревания. Сальные железы малышей функционируют слабо.

Таким образом, детская дерма очень чувствительная к холоду, теплу и ветру. Чтобы защитить их нежную кожу от внешнего воздействия, достаточно воспользоваться специальным жирным кремом.

Врач не рекомендует наносить детские средства по уходу за кожей взрослым. Плотная текстура закупоривает сальные железы и приводить к образованию прыщей. Особенно высока вероятность высыпаний на лице у обладательниц жирной кожи.

Ольга также отметила, что из детских средств по уходу за кожей только лосьон для тела, средство после душа и солнцезащитный крем могут быть безопасными для взрослых.

Ранее сообщалось, что за кожей вокруг глаз нужно ухаживать правильно, иначе не избежать преждевременных морщинок. Кожа вокруг глаз особенно подвержена первым признакам преждевременного старения, особенно без должного ухода. Это обусловлено тем, что кожа в этой области тоньше и нежнее, чем кожа в других частях тела.

Генетические факторы, воздействие ультрафиолетовых лучей, внешние факторы стресса и особенности образа жизни также могут стать причиной преждевременного старения кожи вокруг глаз. К общим проблемам относятся темные круги под глазами, морщины и отечность.

Увлажнение кожи — это один из самых важных этапов ухода за кожей. Плохой сон, генетические факторы, употребление большого количества соли и задержка жидкости могут стать причиной отеков в области глаз. Легкий массаж может помочь улучшить кровообращение и отвести лишнюю жидкость из этой области.

Хороший качественный сон и занятия спортом играют важную роль в состоянии кожи в области глаз. Сбалансированная диета также помогает предотвратить преждевременное старение кожи.

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