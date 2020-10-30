Рак простаты – обычно медленно растущая, относительно неагрессивная опухоль с

благоприятным прогнозом. При своевременном обнаружении заболевание излечивается у

большинства пациентов.

Для мужчин важно не только вылечить рак, но ещё и сохранить высокое качество жизни после

победы над опасным заболеванием: сохранить эрекцию, контроль над мочеиспусканием,

избежать потребности в длительной реабилитации. Для получения щадящего и безопасного

лечения вы можете отправиться в Турцию.

Как лечат рак простаты в Турции

Обычно для излечения рака простаты используются такие методы:

● хирургия;

● лучевая терапия.

В некоторых клиниках проводится лечение сфокусированным ультразвуком высокой

интенсивности – эта процедура обеспечивает сопоставимые с операцией результаты.

Операция

Для большинства мужчин лучшим вариантом лечения является простатэктомия. Врач удаляет

предстательную железу, семенные пузырьки, а также при необходимости другие окружающие

опухоль ткани.

Стандартный подход к хирургическому лечению рака простаты предусматривает выполнение

открытой операции. Предстательную железу удаляют через большой разрез внизу живота или

на промежности. Но в Турции такие хирургические вмешательства применяются всё реже. Их

вытеснили более щадящие лапароскопические операции, которые могут быть выполнены с

использованием робота Да Винчи.

Преимущества таких хирургических вмешательств:

● выполняются через несколько коротких разрезов на животе;

● позволяют уменьшить кровопотерю в несколько раз;

● снижают риск осложнений со стороны мочевого пузыря, кишечника;

● сохраняют эрекцию;

● обеспечивают лучшие эстетические результаты (нет больших шрамов на животе).

В послеоперационном периоде пациент меньше страдает от боли и быстрее

восстанавливается, что позволяет ему вернуться к привычному образу жизни в самые короткие

сроки.

Лучевая терапия

Облучение может использоваться на любых стадиях рака простаты. Лучевая терапия является

альтернативой операции, так как обеспечивает сопоставимые показатели выживаемости.

Турецкие радиоонкологи применяют современные методы лучевой терапии, обеспечивающие

минимальный риск осложнений:

● IMRT – модулированная по интенсивности лучевая терапия, снижает лучевую нагрузку

на здоровые ткани;

● IGRT – лучевая терапия с визуальным контролем, при которой врачи проверяют

расположение и конфигурацию опухоли перед каждым сеансом облучения;

● VMAT – ротационное объёмно-модулированное облучение (улучшенный вариант

IMRT), позволяющее провести сеанс радиотерапии буквально за 2 минуты;

● SBRT – стереотаксическая радиотерапия тела, отличается максимальной точностью

наведения лучей и позволяет сократить курс лечения.

В некоторых турецких клиниках используется брахитерапия. Она излечивает начальные стадии

рака простаты с минимальным риском побочных эффектов. Источники радиации вводятся

непосредственно в опухолевые очаги. Лучи не проходят через здоровые ткани, поэтому они не

повреждаются ионизирующим излучением.

Другие методы лечения

Турецкие специалисты также проводят:

● лечение рака простаты сфокусированным ультразвуком – процедура может быть

проведена вместо операции по удалению опухоли;

● криодеструкцию – иногда используется в случае рецидива после лучевой терапии;

● химиотерапию;

● гормональную терапию;

● радионуклидное лечение;

● иммунотерапию.

Почему стоит пройти лечение рака простаты в Турции

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медицинские услуги высокого качества. Несколько аргументов в пользу турецких клиник:

● Доступность малоинвазивных операций для удаления предстательной железы. В

Турции проводятся лапароскопические и роботизированные хирургические

вмешательства.

● Сохранение эрекции и контроля над мочеиспусканием у большинства пациентов.

● Возможность излечения некоторых форм рака простаты без операции: с помощью

дистанционного облучения, брахитерапии или сфокусированного ультразвука высокой

интенсивности.

● Доступность новейших методов облучения, таких как IMRT, IGRT, VMAT и SBRT. Они

обеспечивают лучшие результаты при минимальном количестве побочных эффектов.

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