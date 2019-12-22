Скарлатина — инфекционное заболевание, которое поражает ткани глотки. Чаще всего этим недугом страдают дети. Как уберечь себя от вируса и какие существуют методы лечения?

Как болеют скарлатиной?

Возбудителем заболевания являются бактерии-стрептококки. Передается заболевание воздушно-капельным путем (во время чихания, кашля, разговора) и при использовании общей посуды, полотенца и пр. Чаще всего скарлатиной болеют осенью и зимой.

Скарлатина: симптомы

Инкубационный период болезни — от двух до десяти дней.

У больного наблюдаются такие основные симптомы: температура поднимается до 40 градусов, ощущается вялость и ломота во всем теле, апатия и покраснение миндалин, воспаляются и увеличиваются лимфоузлы. Кроме того, пациент жалуется на сонливость и боль в горле. На коже появляется характерная мелкая сыпь (в области локтевых суставов, под коленом и в зоне паха) и полосы красного цвета.

Скарлатина без сыпи

Бывает, что скарлатина протекает без высыпаний. Врачи считают, что это плохо, поскольку без этого симптома сложно поставить правильный диагноз и назначить нужные медикаменты. Если вовремя не обнаружить заболевание, может быть осложнение (к примеру, страдает сердечно-сосудистая система или развивается миокардиодистрофия).

Скарлатина у детей

Чаще всего у детей при скарлатине повышается температура до сорока градусов, наблюдается лихорадка, беспокоит головная боль, тошнота и рвота, язык имеет ярко-красный цвет и покрывается высыпаниями. Могут быть и симптомы ангины: увеличиваются миндалины и появляются на них налет с гнойничками, краснеет горло. Сыпь на теле появляется на третий-пятый день заболевания.

Скарлатина у взрослых

У взрослых симптомы скарлатины такие же, как у детей, но организм реагирует на болезнь более агрессивно: критически повышается температура и беспокоят судороги.

Скарлатина: лечение

Больным нужно соблюдать личную гигиену и режим питания, часто пить чай, морс и компот. При легкой форме не рекомендуется принимать антибиотики. Антибактериальные препараты должен назначать врач-педиатр.

Поможет выздороветь симптоматическое лечение недуга: жаропонижающие препараты, антигистаминные средства, витамины и медикаменты против симптомов интоксикации. Кроме того, желательно полоскать ротовую полость отварами ромашки и фурацилином.

Скарлатина: прививка. Вакцины от данной болезни нет.

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