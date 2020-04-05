Кто-то считает ягнят, а кто-то взбивает подушку перед сном. Такие ритуалы называют «гигиеной сна», однако с ней можно переборщить

Об этом сообщает 24tv.ua, ссылаясь на издание The Atlantic.

Каждый человек засыпает лучше, если ему комфортно. Мы стремимся каждый раз воспроизводить те процедуры для сна, которые нам по душе – и это нормально. Кто-то старается обращать внимание на правильную обстановку в комнате, читает книги, увлажняет кожу кремом, в то время как другие сони ищут подходящую позу для сна, что расслабляет.

Эти ритуалы многим помогают, если не получается уснуть, однако в подобных привычках есть и обратная сторона. Человек может слишком сильно привязаться к повторяющимся действиям. Издание называет несколько примеров.

Если во время бессонницы кто-то не может «по правилам» обустроить свое спальное место, то это может вызвать стрессовую реакцию. Беспокойство по столь мелочному поводу оказывает сильное действие на психику – сон проходит вовсе. Чем больше человек будет прилагать усилий для сна, тем сложнее засыпает.

Многие ритуалы могут негативно повлиять в физическом плане. К примеру, многие любят спать на животе, а эта привычка со временем может стать причиной боли в спине.

Издание также поделилось советами, которые все же помогут победить бессонницу.

Нужно вставать с постели, если сон не приходит в течение 15 минут. Такой метод позволит ассоциировать кровать со сном, а не с неудачными попытками уснуть.

Многие рекомендуют спать днем в выходные: якобы это поможет «наверстать» потерянный сон в будни. Если этого не делать, то тело потянет вас в постель еще до соблюдения ритуалов.

Также нужно быть готовым к тому, что создание новых привычек для сна займет от 8 до 12 недель. Нужно постараться не сдаться в этот период, поскольку новый ритуал может стать неплохой инвестицией в здоровье.

Напомним, назван сок, который нужно пить каждый день: «Выводит токсины и защищает от рака».

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