Неизвестные на внедорожнике прорвались к резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде

ЧП произошло в США в пятницу, 31 января (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Там два человека на машине прорвались на территорию резиденции Трампа в Мар-а-Лаго незадолго до того, как сам президент должен был приехать туда с визитом.

Черный внедорожник промчался через охранный пункт в направлении главного входа в резиденцию. Для того, чтобы остановить нарушителей, правоохранители открыли огонь по машине. В погоню были направлены автомобили и вертолет.

Вскоре машину удалось остановить. По данным полиции, они задержали двоих нарушителей. В ФБР сообщили, что следят за ситуацией.

Отмечается, что сам Дональд Трамп должен прибыть в свою резиденцию через несколько часов.

В сети появились фото и видео с места происшествия во Флориде. На них можно заметить, что местная полиция оперативно отреагировала на инцидент.

Отметим, ранее мы сообщали о том, что окружение президента Владимира Зеленского было ошарашено решением Дональда Трампа заморозить военную помощь Украине. Об этом в интервью журналистам рассказал экс-глава СНБО Александр Данилюк.

По его словам, команду главы государства также удивило требование лидера Белого дома согласиться на расследование, касающееся дела о его импичменте.

Как утверждает Александр Данилюк, Украина и США пытались сформировать дорожную карту сотрудничества. Среди множества вопросов в ней в том числе рассматривались предложения экспорта американского газа.

Сам Данилюк активно сотрудничал с экс-советником Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном над созданием официальных рамок для американо-украинских отношений.

Бывший глава СНБО обвинил США в срыве официальных переговоров 10 июля: в то время, как стороны должны были говорить о дорожной карте, внезапно "встал вопрос о расследовании" в деле об импичменте лидера Белого дома Дональда Трампа.

"Посол США в ЕС Гордон Сондленд неожиданно вспомнил о требованиях Трампа к Зеленскому согласиться на расследование Байдена. После вмешательства Сондленда в разговор Болтон закончил официальную встречу", – поделился воспоминаниями Данилюк.

Он также заявил, что узнав о заморозке военной помощи США, команду Владимира Зеленского охватила паника, поскольку украинский президент был убежден, что это просто ошибка.

Напомним, срыв переговоров США и Украины: что Трамп потребовал от Зеленского.

Как сообщала Politeka, военную базу США разгромили ракетами в Ираке, десятки пострадавших: что скрывают у Трампа.

Также Politeka писала, что "правая рука" Трампа летит к Зеленскому: «на кону свобода Украины».