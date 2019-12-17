Одну из самых скандальных пропагандистов Кремля Ольгу Скабееву разозлил президент Украины Владимир Зеленский
Она не смогла скрыть собственного возмущения по поводу скандала с украинским футболистом Романом Зозулей.
Скандал разгорелся, когда посреди матча испанской Сегунды фанаты команды, против которой играл украинский футболист, начали распевать оскорбительные кричалки в его адрес, называя Романа: "нацистом".
Президент Украины не стал игнорировать такое вопиющее событие и высказал свою поддержку Зозуле в социальной сети Facebook.
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В то же самое время, Скабееву разозлила публичная поддержка президента Украины. Невменяемая топ-пропагандистка в своем Телеграм-канале решила прокомментировать заявление Зеленского в адрес Зозули.
Напомним, что президент Украины написал в Facebook, что спортсмена поддерживает не только его команда, но все украинцы.
При этом Скабеева возмутилась и после поддержки Зеленского написала, что теперь украинский президент официально поддерживает националистов.
"Зеленский поддерживает нациков, теперь официально", - в очередном приступе маразма написала Скабеева.
Также ранее сообщалось, что во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "60 минут", которую транслируют на телеканале "Россия 1" разгорелся скандал между украинским экспертом Вадимом Трюханом и скандальными ведущими Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
Поводом для скандала стали слова украинца о том, что Российская Федерация ведет войну против его страны. Эти высказывания зацепили за живое мужа Скабеевой Евгения Попова, он попытался опровергнуть участие России в вооруженном конфликте на Донбассе, цинично оправдывая ее.