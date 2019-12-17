Муж Ольги Скабеевой пришел в ярость и призвал подать в суд на украинцев

Скандал разгорелся в эфире программы "60 минут", неизменными ведущими которой является женатая парочка пропагандистов Кремля - Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Скабеева решила вывести на экраны фотографии российского поезда, который был разрисован ветеранами АТО во Львовской области.

"Ветераны АТО во Львовской области разыскали на вокзале 69 вагонов угля, как они утверждают, из России, и поставили на них желто-блакитную метку", – рассказала топ-пропагандистка, которая известна своими украинофобными высказываниями.

На экран вывели слова одного из ветеранов АТО, которы высказал свое несогласия с тем, что страна-агрессор поставляет в Украину свой уголь. Житель Львовщины отметил, что не желает платить деньги стране, которая потом вкладывает их в оружие, которым убивают украинцев на Донбассе.

Именно такие завления украинца вывели из себя скандального пропагандиста Евгения Попова. Он тут же разразился угрозами в сторону жителей Львовщины.

Мы сейчас должны собраться и предложить РЖД подать во все суды за порчу государственного имущества, потому что эти нац*ки нам все вагоны испортили! Пусть отмывают!" – закричал он, бурно размахивая руками.