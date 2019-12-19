Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова неожиданно обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Так, во время брифинга в Москве, любительница путинского режима обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленского с просьбой о том, чтобы украинская сторона обеспечила журналистам из России свободный доступ на территорию Украины.

Скандальная Захарова также призвала Зеленского доказать, что он «не лох», ведь президент Украины сам делал такие заявления.

«Мы также слышали, как президент Украины убеждал всех, делал это под камеры, что он «не лох». Мы уточнили, что означает это слово. Его можно трактовать как неудачник, дилетант, жертва преступников и так далее. Хочется верить, что это действительно не так, и президент страны в его нынешнем обязывающем положении сдержит свое слово», - обратилась со скандальным заявлением Захарова.

Ко всему прочему, она начала умолять международные структуры и неправительственные организации вмешаться в этот вопрос и обязательно помочь Владимиру Зеленскому, ведь в Украине якобы ущемляют права свободной прессы.

Также ранее сообщалось, что скандальный спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сделала заявление о президенте Украины Владимире Зеленском.

Она решила прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского, который призвал поддерживающих Москву украинцев уехать в Россию, ведь люди могут уехать по нелегальным паспортам, которые выдает Кремль.

«Это потерялись не люди, а государство потерялось, а затем и людей потеряло! И отправленные из Киева на «поиск» людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами», – начала отмечать Захарова.

Напомним, у Зеленского внезапно раскрыли, из-за чего Украина потеряла Крым.

Как сообщала Politeka, политолог рассказал, на что готов пойти Зеленский.

Также Politeka писала, что главный боевик «ДНР» поставил наглый ультиматум Украине из-за Зеленского.