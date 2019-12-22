Президента РФ Владимира Путина обвинили в искажении истории о начале Второй мировой войны, у Российской Федерации тут же появился ответ

Так, Министерство иностранных дел Польши опубликовало официальное заявление в котором высказали беспокойство и недоверие из-за высказывания касающихся генезиса и хода Второй мировой войны, которые представляют фальшивую картину событий.

Кроме того, в заявлении подчеркнули, что высказывания Путина напоминают "пропагандистские нарративы эпохи сталинского тоталитаризма, которые осудил даже советский лидер Никита Хрущев".

После официального заявления МИД Польши, не смогла сдержать эмоций Спикер министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, которая решила прокомментировать сказанное.

Так, Захарова обвинила Варшаву в подрыве двусторонних отношений между странами.

"Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения", - отметила любительница путинского режима.

Ко всему прочему, она вспомнила о санкциях Польши против России, по ее мнению это якобы подтверждает деструктивную работу Польши.

"Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС - прямые тому доказательства", - утверждает опальная представительнице МИД РФ.

Также ранее сообщалось, что во время брифинга в Москве, любительница путинского режима Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленского с просьбой о том, чтобы украинская сторона обеспечила журналистам из России свободный доступ на территорию Украины.

Скандальная Захарова также призвала Зеленского доказать, что он «не лох», ведь президент Украины сам делал такие заявления.

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