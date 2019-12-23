Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева устроила настоящую истерику из-за заявлений, которые были сделаны командиром взвода 28 бригады Вооруженных сил Украины Виктором Егоровым
Боец ВСУ дал интервью "24 каналу", где озвучил свою позицию. Так, он завил, что верит в победу украинской армии, а также выразил уверенность в том, что рано или поздно они смогут зайти в оккупированный Донецк, Крым и Луганск.
"Я убиваю не людей, а врагов! Это моя обязанность – защищать. Подобно тому, когда нападают на пост, человек в карауле должен применить оружие. Не потому, что он хочет убить человека, а потому что защищает", – рассказал украинский воин в интервью.
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"В продолжение разговора я просто покажу вам господина Егорова. Это тот человек, которого боится Зеленский! И это представитель той массы националистической, которая не даст завершить войну на Донбассе!" – начала гневно выкрикивать Ольга Скабеева.