Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева устроила настоящую истерику из-за заявлений, которые были сделаны командиром взвода 28 бригады Вооруженных сил Украины Виктором Егоровым

Боец ВСУ дал интервью "24 каналу", где озвучил свою позицию. Так, он завил, что верит в победу украинской армии, а также выразил уверенность в том, что рано или поздно они смогут зайти в оккупированный Донецк, Крым и Луганск.

"Я убиваю не людей, а врагов! Это моя обязанность – защищать. Подобно тому, когда нападают на пост, человек в карауле должен применить оружие. Не потому, что он хочет убить человека, а потому что защищает", – рассказал украинский воин в интервью.

Также он пообещал развесить украинский флаг в одном из деоккупированных городов Украины. Такой флаг ему подарили волонтеры, поэтому он хочет свое обещание воплотить в жизнь.

Слова украинского защитники вывели из себя Скабееву, она сразу же разразилась едкими угрозами замечаниями в его сторону, обвинив в том, что именно из-за него якобы не могут установить мир на Донбассе.