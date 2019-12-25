В России внезапно скончался известный российский писатель, публицист и критик президента РФ Владимира Путина
Об этом сообщил писатель Александр Проханов, передают росСМИ.
«Бушин — это человек-эталон. Среди множества хаотических, наполненных переменами современных явлений должны существовать эталоны. Должен быть эталонный метр, чтобы этим метром можно было измерить расстояние от Земли до Луны, чтобы космические корабли вводили в свои программы эту эталонную меру длины. Должен существовать эталонный килограмм, с помощью которого точно измерят вес Земли на тот случай, если найдётся архимедов рычаг, и нашу Землю удастся приподнять», - отметил он.
Уточняется, что писатель "уснул и не проснулся".
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Обратим внимание, что Бушин в своих публикациях часто жестко критиковал российских чиновников, а также президента РФ Владимира Путина. Более того, он также является автором книги «Цирк Владимира Путина».
Также писатель несколько раз писал открытые письма главарю Кремля, в которых яро критиковал президента за вранье и подковерные игра.
Следует уточнить, что Бушин также выступал за политику «собирания земель» Россией. В частности, он поддерживал оккупационные действия властей РФ в Абхазии, Южной Осетии и на украинских Крыму и Донбассе.
Ранее мы писали, что умер легендарный духовный наставник и писатель Рам Дасс. Об этом сообщили в его официальном Instagram.
«С грустью и болью в сердце мы сообщаем, что Рам Дасс (при рождении Ричард Альперт) мирно скончался дома в Мауи 22 декабря 2019 года в окружении близких», - говорится в сообщении.
Уточним, что мужчина получил степень доктора психологии и даже преподавал в Гарварде. Там же проводил эксперименты с употреблением психоделических наркотиков вместе с коллегой Тимоти Лири. Оттуда же их и уволили. Альперта за то, что дал ЛСД студенту, а Лири – за пропуск занятий.
Напомним, найдено тело известного боксера.
Как писала Politeka, остановилось сердце легенды французского кино.
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