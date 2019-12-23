Легендарный духовный наставник и писатель Рам Дасс внезапно скончался в возрасте 88 лет

Как сообщает Politeka, об этом говорится в его официальном Instagram.

«С грустью и болью в сердце мы сообщаем, что Рам Дасс (при рождении Ричард Альперт) мирно скончался дома в Мауи 22 декабря 2019 года в окружении близких», - говорится в сообщении.

Уточним, что мужчина получил степень доктора психологии и даже преподавал в Гарварде. Там же проводил эксперименты с употреблением психоделических наркотиков вместе с коллегой Тимоти Лири. Оттуда же их и уволили. Альперта за то, что дал ЛСД студенту, а Лири – за пропуск занятий.

В 1967 году Альперт отправился в Индию, где познакомился с различными духовными практиками. После этого решил сменить имя на Рам Дасс.

После того, как Рам вернулся в США, он написал более десятка книг о духовном развитии. Наиболее известная из них – «Быть здесь и сейчас», выпущенная в 1971 году. Она стала классикой эпохи «нью-эйджа» и была продана тиражом в два миллиона копий.

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