В Москве скончался замглавы путинской фракции «Единая Россия» Иван Жуков

Российский политик, депутат Мособлдумы скончался в субботу, 18 апреля. Ранее у него был диагностирован «уханьский» вирус, при этом официальная причина смерти пока не разглашается. Сообщение с соболезнованиями в связи с кончиной Жукова появилось на сайте Мособлдумы.

В то же время, глава Богородского городского округа Игорь Сухин в своем Инстаграм написал, что политик скончался именно от вируса.

«Чертов коронавирус вырвал тебя из нас. Все эти дни мы говорили друг другу: Жуков выздоровеет. Конечно, справится, одолеет. Да, в реанимации, но выкарабкается же», - написал Сухин.

Жукову было 63 года. Он был депутатом Московской областной думы с 1997 года. Также политик руководил фракцией «Единая Россия», которую все в РФ знают как партию президента Владимира Путина, в III, IV, V созывах. В нынешнем VI созыве занимал пост замглавы фракции и входил в комитет по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики.

До этого мы писали о том, что мэр российского города Тулун попал в страшное ДТП на трассе Иркутск-Красноярск. Супругу Юрия Кариха умерла на месте аварии. Сам глава города оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Транспортное средство влетело в КамАЗ, который стоял на обочине. ДТП произошло в Черемховском районе, что в Иркутской области. Юрий Карих является мэром города Тулун и состоит в провластной партии "Единая Россия", которая выполняет волю Владимира Путина, президента России.

Напомним, соратник Путина с женой разбились в смертельном ДТП.

Как сообщала Politeka, соратник Путина скончался в невыносимых муках: унес с собой страшную тайну.

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