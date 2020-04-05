Скандальная депутат российской Госдумы Наталья Поклонская пожаловалась на условия самоизоляции в период карантина

Сбежавшая в Россию украинская прокурор неожиданно обрушилась с критикой на действия Кремля в связи с пандемией «уханьского» вируса. Так, по ее мнению, чиновники делают недостаточно для того, чтобы поддержать и успокоить людей.

«Ожидания людей — услышать, какие меры приняты по их поддержке в этот сложный период. Например, освобождение от сдачи отчётов, выплат коммунальных платежей, налогов, взысканий... А ещё хочется услышать прогнозы специалистов, каким будет мир после этого коллапса», - пишет Поклонская в своем Фейсбук.

Она также пожаловалась на то, что некоторые люди вынуждены сидеть на карантине в маленьких квартирах, где дышать свежим воздухом можно только через форточку.

Еще одной проблемой Поклонская считает большое количество негативных новостей в СМИ и медиа. По ее словам, из-за этого россияне выйдут из карантина озлобленными на весь мир.

«А где выход? На что людям надеяться? Чего ждать? Необходимо как-то лимитировать такую безнадёгу для народа. Люди и так уже доведены до полного отчаяния. После такой самоизоляции мы все выйдем из квартир озлобленными на целый мир», - подытожила депутат.

Впрочем, с ее тезисами согласились не все.

«Тебе, Наташка,на пользу самоизоляция пошла. Посвежела на лице, накрасилась, на человека стала похожа», «Наталья, Вам надо просто родить! и желательно где то в деревне», «Ты бы лучше в купальнике фотки выставляла», - пишут люди.

Напомним, Поклонская решила помирить Украину и РФ с помощью вируса.

Как сообщала Politeka, Поклонская в панике накинулась на Зеленского из-за планов по Крыму: "Как жить дальше?".

Также Politeka писала, что Поклонская разразилась немыслимым бредом об украинцах.