В сети высмеяли исчезновение огромной надписи «Россия», нанесенной на местную ГЭС в качестве акции по случаю национального праздника

12 июня россияне отмечали так называемый День России. По этому поводу на Саяно-Шушенскую ГЭС нанесли огромную надпись «Россия» в цветах триколора. Организаторы акции уверяли, что надпись получится настолько большая, что ее будет видно из космоса.

Однако, просуществовала надпись совсем недолго. Уже 15 июня РосСМИ сообщили, что она буквально стекла в реку Енисей. Известно, что длина надписи составляла 570 метров, а высота – 52 метра. Ее рисовали 15 художников, которым потребовалось более 9 тысяч литров краски. В сети также появились фотографии со стекающей с ГЭС надписью.

Пользователи соцсетей активно обсуждают этот конфуз. Многие увидели в нем символичный знак.

«После этого режима не останется ничего живого и не испоганенного! (((( 9 тыс литров краски в реку((«, «Была и сплыла символично», «Акварелью что ли рисовали», «- Наташ, всё утекло. - Мы не справились - России больше нет, Наташ», «Деньги бюджетные освоили. Поставленную задачу выполнили. Молодцы», «Очень символично! Замах на рубль, а удар на копейку», «такую страну слили», «Надеюсь, прогноз скоро сбудется», «Экосистема Енисея страшно рада», «Она на дне», «Очень хороший знак», - пишут люди.

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