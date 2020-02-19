Ксения Собчак встретилась с Владимиром Путиным на траурном мероприятии в 20-тую годовщину со дня смерти ее отца

19 февраля в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения цветов к памятнику бывшего мэра города Анатолия Собчак, который ушел из жизни 20 лет назад. На траурном мероприятии присутствовали его вдова Людмила Нарусова и дочь Ксения с мужем Константином Богомоловым. Кроме того, на церемонию приехал лично Владимир Путин, который в свое время начинал свою политическую карьеру как помощник Собчака.

Российская ведущая Ксения Собчака была на мероприятии вся в черном и держала в руках красные гвоздики. В свою очередь, Путин возложил цветы к памятнику, опустившись на одно колено, после чего долго общался с Людмилой Нарусовой. Ксения с мужем стояли рядом, однако в разговор не вмешивались. К тому же она даже не взглянула на Путина. Тем не менее в какой-то момент ей все же пришлось пожать руку президенту РФ.

До этого мы писали о том, что Ксения Собчак опубликовала провокационное видео из своей машины.

Видео звезда запостила на своей странице в Инстаграм. На ролике Собчак с растрепанными волосами, без макияжа сидит в машине и кривляется под песню старой группы «Технология».

«Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь «Технологию», - подписала Собчак видео.

Отметим, что бывший муж Собчак Максим Виторган, с которым они воспитывают общего сына Платона, не сдержался и оставил комментарий под постом ведущей. Он написал: «Но не забыла сделать губки «уточкой». Комментарий Виторгана набрал 4600 лайков, под ним разгорелась жаркая дискуссия.

Напомним, Собчак ошарашила видом без макияжа, бывший муж не сдержался: «На мужика похожа».

Как сообщала Politeka, Путин пожаловался на "тяжелую" жизнь: "Трудно прожить на зарплату президента".

Также Politeka писала, что скандальная Собчак «сменила» пол ради ярких кадров: «Бесстрашная Ксения».