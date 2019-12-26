Очередное бредовое заявление в сторону Украины прозвучало от пропагандистов Кремля

Пропагандист Кремля, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян заявил в программе "60 минут" Ольги Скабеевой, которую транслируют на телеканале "Россия 1", что якобы Украина подписала Минские договоренности, ведь прекрасно осознавала, что армия террористов "ДНР" захватит Мариуполь, Одессу и Киев.

Так, он начал рассказывать байки о том, что боевики "ДНР" не оставили совершенно никакого выбора Украине, поэтому якобы политикам пришлось сделать это, чтобы остановить грядущую атаку на Мариуполь, Одессу и Киев.

"Почему признали и подписали? Потому что если бы вы не подписали, то "добровольческая армия" Донбасса взяла бы Мариуполь, взяла бы Одессу, пошла бы дальше на Киев! Поэтому вы и подписали, чтобы остановить это", – сказал ярый украинофоб в прямом эфире.

Также ранее сообщалось, что топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева устроила настоящую истерику из-за заявлений, которые были сделаны командиром взвода 28 бригады Вооруженных сил Украины Виктором Егоровым.

"В продолжение разговора я просто покажу вам господина Егорова. Это тот человек, которого боится Зеленский! И это представитель той массы националистической, которая не даст завершить войну на Донбассе!" – начала гневно выкрикивать Ольга Скабеева.