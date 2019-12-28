Пропагандисты в гостях у Ольги Скабеевой устроили скандал на ровном месте

На российском ТВ пропагандисты Кремля устроили разборки из-за Украины и ее противодействие российской агрессии

Два пропагандиста устроили баталии во время прямого эфира программы "60 минут", которую ведут неизменные телеведущие и ярые украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Один из пропагандистов пытался высказывать пророссийские идею, а другой проукраинские позиции, но все равно мужчина срывался на имперские заявления.

Российский пропагандист, политолог Алексей Мартынов начал оскорбительно язвить, что американцы якобы используют украинцев, чтобы заразить "великую" Россию

"Я думаю, что – сегодняшняя Украина – это государство-вирус. И ровно в таком жанре, в таком виде она и нужна американцам, вообще Западу. Они почему-то считают, что через этот вирус будут заражать нас – большую Россию", - заявил невменяемый пропагандист.

Кроме того, он забредил тем, что "вирус" на россиян не действует, ведь у них иммунитет. По его прогнозам, Запад якобы поймет, что им этот вирус самим опасен.

"А вы продолжаете жить в иллюзии, что вот эти ваши русофобские настроения кому-то нужны", – заявил пропагандист.

Ему сразу же пытался возразить украинский эксперт Гордей Белов, который постоянно ездит по российским эфирам. Однако все его высказывания вышли слишком неубедительными.

Ведь он внезапно начал поддерживать традиционный миф об одном народе с россиянами.







