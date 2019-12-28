Российский пропагандист, политолог Алексей Мартынов оскорбительно высказался об национальной одежде украинцев

Свои едкие заявления украинофоб сделал во время пропагандистской телепередачи "60 минут", которую ведут неизменные скандальные телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Он с криками начал угрожать, что Украины вскоре не будет, и якобы нечего составлять законопроекты и переживать за украинский язык.

"У вас государство рассыпается на глазах! Его просто скоро не будет" – начал вещать сторонник путинского режима.

К тому же, он вскипел из-за национальной одежды украинцев - вышиванки, назвав ее одеждой для села. Он сделал обидные заявления об украинском языке и законопроектах Рады, посчитав, что бесполезно что-то в Украине решать, если государству придет конец.