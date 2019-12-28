Российский пропагандист, политолог Алексей Мартынов оскорбительно высказался об национальной одежде украинцев

Свои едкие заявления украинофоб сделал во время пропагандистской телепередачи "60 минут", которую ведут неизменные скандальные телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов. 

Он с криками начал угрожать, что Украины вскоре не будет, и якобы нечего составлять законопроекты и переживать за украинский язык. 

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"У вас государство рассыпается на глазах! Его просто скоро не будет" – начал вещать сторонник путинского режима.

К тому же, он вскипел из-за национальной одежды украинцев -  вышиванки, назвав ее одеждой для села. Он сделал обидные заявления об украинском языке и законопроектах Рады, посчитав, что бесполезно что-то в Украине решать, если государству придет конец.

Ольга Скабеева, Евгений Попов, муж Скабеевой

Также ранее сообщалось, что два пропагандиста устроили баталии во время прямого эфира программы "60 минут", которую ведут неизменные телеведущие и ярые украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Российский пропагандист, политолог Алексей Мартынов начал оскорбительно язвить, что американцы якобы используют украинцев, чтобы заразить "великую" Россию.