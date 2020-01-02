Российский политик Владимир Жириновский, которого отечественные СМИ прозвали "шутом Путина", в очередной раз сделал безумное заявление посоветовав, что необходимо сделать в ближайшем будущем в РФ

Как сообщает Politeka.net, в своем Телеграм-канале одиозный политик Владимир Жириновский призвал выпустить китайского ученого-генетика Хэ Цзянькуя, которого осудили на три года, а также разрешить в РФ делать клонов.

Напомним, суд признал ученого-генетика виновным в осуществлении редактирования генов человеческих эмбрионов, в результате чего на свет появились три ребенка с редактированной ДНК.

Политик же считает это «огромным прорывом в медицине».