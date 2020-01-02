Российский политик Владимир Жириновский, которого отечественные СМИ прозвали "шутом Путина", в очередной раз сделал безумное заявление посоветовав, что необходимо сделать в ближайшем будущем в РФ
Как сообщает Politeka.net, в своем Телеграм-канале одиозный политик Владимир Жириновский призвал выпустить китайского ученого-генетика Хэ Цзянькуя, которого осудили на три года, а также разрешить в РФ делать клонов.
Напомним, суд признал ученого-генетика виновным в осуществлении редактирования генов человеческих эмбрионов, в результате чего на свет появились три ребенка с редактированной ДНК.
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Политик же считает это «огромным прорывом в медицине».
«Это не преступление, а огромный прорыв в медицине, это великое достижение», — полагает невменяемый политик.
Кроме того, скандальный политик призвал снять все ограничения на исследование клонирования и модификации генов в РФ.
«Мы должны снять все ограничения на исследование клонирования и модификации генов - за этим будущее», - подытожил скандальный Жириновский.
Также ранее сообщалось, что Жириновский часто делают скандальные заявления, которые поражают своими цинизмом и ехидством. Кроме того, он известный украинофоб и любитель агресивной политики. В этот раз под его горячую руку попала Беларусь.
Так, во время прямого эфира на канале РФ «Россия 24» Жириновский призвал власть оккупировать Беларусь.