Российский политолог Андрей Окара вывел из себя путинского пропагандиста Евгения Попова правдивыми словами о преступном коммунистическом режиме, на совести которого лежат миллионы человеческих жизней

Муж Ольги Скабеевой, Евгений Попов даже перешел на личные оскорбления в эфире пропагандистской программы "60 минут", которую транслируют на телеканале "Россия 1".

Во время перепалки российский политолог покинул студию, заявив, что совершенно не желает и не видит никакого смысла находиться в компании парочки пропагандистов.

"Я не могу тут говорить, а если скажу два слова, то начинают гавкать", – отметил политолог.

После слов политолог взорвался топ-пропагандист Кремля, его задели высказывания эксперта и он взорвался гневом.

"Гавкать кто начитает? Прочь отсюда! Уйдите. Покиньте студию!" – возмутился он.

После инцидента Попов попытался, как-то оправдаться в сети, начав защищать себя и пропагандистскую телепередачу.

"В нашей студии хамить, тем более, гавкать запрещено! Политолог Окара, вероятно, не знал", – попытался он оправдаться.

Также ранее сообщалось, что один из топ-пропагандистов Кремля, муж Ольги Скабеевой, Евгений Попов отметился бредовым заявлением об Украине.

"Киевские власти, возомнившие себя повелителями рек и каналов, настолько увлеклись водной блокадой нашего Крыма, что совершенно забыли, что великая река Днепр сквозь леса и горы мчит свои воды в Украину с территории Смоленской области через наших братьев белорусов", – отметил невменяемый рупор Кремля.