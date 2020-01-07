Появились новые подробности захвата судна в Гвинейском заливе

Об этом пишет издание Maritime executive, передает Politeka.net.

Сообщается, что ЧП с жертвами произошло еще 2 января у берегов Нигерии.

Пираты на своих катерах внезапно атаковали нефтяной земснаряд AMBIKA под флагом Нигерии, который работает по контракту с компанией Serfing Oil.

Нападение произошло, когда команда рабочих действовала у берегов Нигерии в трех километрах от реки Рамос. По информации журналистов, пираты открыли огонь по бригаде безопасности, которая также находилась на судне.

В результате перестрелки погибли четверо охранников земснаряда AMBIKA, двое получили ранения. Более того, вооруженные пираты похитили трех человек экипажа, двое из которых - граждане Российской Федерации.

Пока неизвестно, сколько еще человек осталось на борту судна у берегов Нигерии. Стоит отметить, что Гвинейский залив - самый опасный морской регион в мире из-за большого количества пиратов. Только в декабре 2019 года тут были похищены 59 человек.

Ранее мы рассказывали о том, что военный корабль Путина постигла участь "Адмирала Кузнецова".В Черное море на буксире привели большой десантный корабль ВМФ России "Орск", на котором произошла авария.

Необычный конвой в проливе Босфор удалось заснять турецкому фотографу. "Орск" выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии.

Согласно сообщению, поломка двигателей заставила судно идти в Севастополь на буксире.

Также мы сообщали, что катастрофа с авианосцем «Адмирал Кузнецов» стала настоящей кармой для россиян. Блогер Алексей Петров напомнил о том, что Россия в свое время украла авианосец у Украины.

Он напомнил и о боевых успехах авианосца, который перед пожаром успел уничтожить пять российских самолетов вместе с частью экипажа. Непрекращающуюся череду ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» Петров объясняет кармой.

Он посоветовал России вернуть Украине Крым «пока не поздно», отметив, что в противном случае карма начнет мстить им и там.

Напомним, путинский авианосец нанес мощный удар по россиянам: "корабль "Правого сектора".

Как сообщала Politeka, военная гордость Путина снова попала в беду: на пути у "величия" встал мусор.

Также Politeka писала, что единственный авианосец Путина постигла печальная участь.