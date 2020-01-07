Стало известно о новом ЧП, которое произошло с хваленным кораблем Владимира Путина

Об этом в своем Facebook сообщил журналист и эксперт Андрей Клименко, передает Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, плавучая резиденция президента РФ Владимира Путина "Маршал Устинов" не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле.

Как рассказывает Клименко, примерно в 11.00 по киевскому времени четыре турецких буксира тщетно пытались помочь ракетному крейсеру "Маршалу Устинову" пришвартоваться у военного причала на мысе Сарайбурну, но тот не смог зайти "на почетное место" и вернулся на стоянку, которая находится в Мраморном море.

Журналист также напомнил, что плавучая резиденция Владимира Путина неожиданно прибыла в оккупированный Крым перед Новым годом, а 5 января корабль стал на якорь в Мраморном море.

Клименко утверждает, что прибытие крейсера в Стамбул "непосредственно связано с визитом Путина для встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

"Добить, чтобы не мучался", "Как турецкие службы четко работают", "Где он и будет победно затоплен для устрашения и в назидание", "А еще с утра писали,что приплыл Пыню охранять. Вроде 8 будет в Турции помидоры давить", "Очередной прорыв", "Старику похоже пора на металлолом", "Попутал берега", "Хватит пугать НАТО, они уже не могут больше смеяться! Плачут в сторонке. Пожалейте убогих", "Лучший друг Кузи..", "Отличный корабль. Просто капитан и команда нажрались водки", "Одно г*вно постоянно горит, другое падает, третье врезается. В этой стране уже военная техника в г*вно с этой коррупцией превратилась", - шутят пользователи в комментариях под постом журналиста.

Ранее мы рассказывали о том, что военный корабль Путина постигла участь "Адмирала Кузнецова". В Черное море на буксире привели большой десантный корабль ВМФ России "Орск", на котором произошла авария.

Необычный конвой в проливе Босфор удалось заснять турецкому фотографу. "Орск" выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии.

Также мы сообщали, что катастрофа с авианосцем «Адмирал Кузнецов» стала настоящей кармой для россиян. Блогер Алексей Петров напомнил о том, что Россия в свое время украла авианосец у Украины.

Он напомнил и о боевых успехах авианосца, который перед пожаром успел уничтожить пять российских самолетов вместе с частью экипажа. Непрекращающуюся череду ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» Петров объясняет кармой.

Он посоветовал России вернуть Украине Крым «пока не поздно», отметив, что в противном случае карма начнет мстить им и там.

Напомним, путинский авианосец нанес мощный удар по россиянам: "корабль "Правого сектора".

Как сообщала Politeka, военная гордость Путина снова попала в беду: на пути у "величия" встал мусор.

Также Politeka писала, что единственный авианосец Путина постигла печальная участь.