Елизавета II, как оказалось, неприхотлива в еде

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на зарубежные СМИ. Так бывший повар монарха раскрыл детали ежегодного праздничного ужина королевской семьи.

Шеф-повар Дарен Мак Грейди поделился подробностями праздничного меню монархов. Кроме прочего, он рассказал о «скромных», как для аристократов вкусах и сравнил подготовку к ужину на Рождество с многофункциональной операцией:

«…Это что-то сродни военной спецоперации, которая требует месяцы тщательной подготовки», - заявил шеф-повар в интервью порталу Yahoo Style UK.

Как известно, Елизавета II отбыла в Сандрингемский дворец, где, традиционно, проведет рождественские праздники. Напомним, члены британской королевской семьи посетят торжественную службу на Рождество и после все вместе, во главе стола с Королевой, соберутся на ужин по случаю.

На праздничном столе точно будут индейка и запеченый картофель, жареные каштаны, брюссельская капуста, на десерт - пудинг. Ничего особенного, по словам экс-повара королевы, она не ест.

Известно и о том, что Елизавета II отдает предпочтение блюдам из шоколада, и ненавидит чеснок.

Муж монархини, принц Филипп, обожает трюфели. В прошлом году он стал первым человеком в Великобритании, кому удалось собрать урожай черного трюфеля.

Жена принца Гарри, Меган Маркл, любит жареную крицу, приготовленную по рецепту повара Ины Гартен. Это по карману "простым смертным".

Отметим, все члены королевской семьи любят чай разных сортов. А сын королевы, принц Чарльз, обожает пиво. Крепкие напитки члены королевской семьи пьют редко.

Напомним, герцоги Кембриджские вместе с тремя своими детьми сделали удивительное фото для поздравительной рождественской открытки в этом году.

Так, один из военнослужащих ВВС, которому покровительствует Кейт Миддлтон, обнародовал открытку раньше времени. Фото просочилось в соцсети.

В кадре: принц Уильям с годовалым Луи сидит на старом мотоцикле с коляской, Кейт стоит по правую руку от принца, а его старший 6-летний сын Джордж - по левую, 4-летняя Шарлотта устроилась в коляске.

Ранее мы писали, что среди британцев провели опрос, в результате Меган Маркл, признали самой несправедливо раскритикованной. Она занялда первое место с голосами 50% опрошенных.

Напомним, Меган Маркл хочет "выбить" из звезд миллионы долларов: "амбициозная цель"

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