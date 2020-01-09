На нефтеперерабатывающем заводе в РФ произошло ЧП

После взрыва загорелась установка по переработке дизельного топлива на площади 200 кв. метров. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации россСМИ.

Происшествие в Ухте поставило регион на уши, по последним данным оперативников, прогремел не один, а сразу два взрыва и ударная волна дошла и до соседнего Сосногорска:

«Один человек пострадал после взрыва и пожара на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода», - заявил власти края. Также известно, что уже сейчас площадь пожара на НПЗ «Лукойла» выросла до 1000 кв метров. В МЧС РФ сообщают местным журналистам, что на заводе в Ухте произошли хлопки и сейчас на предприятии горит установка по переработке дизельного топлива.

Кадры с места - ЧП поражают – зарево от произошедших взрывов было такой силы, что напоминало взрыв мощного военного снаряда.

Кроме того, из-за произошедшего оказались под угрозой жители города. Так на данный момент известно, что посетителей торгового центра "Ярмарка" в Ухте эвакуируют в связи с пожаром:

«Эвакуация проходит. Через один выход прошло 6 тыс. человек, он у меня перед глазами, а у нас их два минимум, и эвакуационные выходы еще. У нас рядом завод <...>. Все наши охранники заняты эвакуацией», - сказала собеседница агентства новостному ресурсу «Раньше всех, ну, почти».

Ранее сообщалось о том, что инцидент с огнем произошел около пяти утра и в одной из воинских частей, дислоцирующихся в поселке Старычи Яворивского района Львовской области.

Отмечается, что пожар вспыхнул в административном здании размером 40 на 12 метров. На место прибыли 6 пожарных машин и 35 бойцов ГСЧС. Отмечается, что к прибытию спасателей, здание уже было полностью охвачено огнем.

Во время тушения пожара, было обнаружено тело погибшего офицера. Другого военнослужащего, 1978 года рождения, с ожогами спины и обеих рук срочно доставили в районную больницу.

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