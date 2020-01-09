Новый имидж премьер-министра Канады Джастина Трюдо вызвал бурную реакцию у народа и стал предметом множества шуток и спекуляций

48-летний канадский лидер удивил многих резкой сменой имиджа после праздников. Так, Трюдо решил отрастить бороду, чем изрядно шокировал канадцев во время своего первого появления на публике после долгих выходных.

Многие эксперты тут же принялись обсуждать новый образ премьер-министра. Некоторые посчитали, что таким образом Трюдо решил отойти от имиджа молодого политика.

Кроме того, издание Vice представило целый список полусерьезных причин, по которым Трюдо мог решить отрастить бороду. Среди них оказался и довольно неожиданный вариант, связанный с хоккеем.

«Канада победила Россию в матче юниоров, вновь установив доминирование Канады. Борода плей-офф - давняя хоккейная традиция. Может быть, Трюдо отрастил ее, потому что канадская команда подростков не смогла», - предполагают журналисты.

В свою очередь, издание Ottawa Citizen задалось вопросом о том, станет ли борода постоянным атрибутом политика.

«Канцелярия премьер-министра не дала немедленных комментариев по этому вопросу», - иронично отмечает издание.

В свою очередь, в соцсетях на новую внешность Трюдо отреагировали шутками и восторженными комментариями.

«Он выглядит точно так же, как Фидель Кастро с бородой. Мы всегда знали, что он был сыном Фиделя, но удивительно, как он похож на своего отца Фиделя с бородой», «Какой красавчик», «Я думаю, мы все согласны с тем, что это шокирует», «Борода – хороший выбор», «Трюдо горячий и с волосами, и без волос на лице, это не вопрос», - пишут люди.

Ранее мы писали, что вслед за Германией и Британией против возвращения России в состав «Большой восьмерки» (G8) выступила еще одна западная страна.

Канада против возвращения России в состав «Большой восьмерки». Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил во время встречи со своим британским коллегой Борисом Джонсоном в рамках саммита G7, сообщает пресс-служба канадского правительства.

По мнению вышеупомянутых политических лидеров двух западных стран, восстановление РФ в группе возможно только при одном условии – исключительно после прекращения агрессии против Украины.

Напомним, Украина обрела мощного союзника против России в G8: Трюдо публично поставил Путина на место.

Как сообщала Politeka, премьер-министр вляпался в грандиозный скандал: в сеть слили фото 18-летней давности.

Также Politeka писала, что Зеленский удивил признанием на встрече с Трюдо.