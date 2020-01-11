События, которые происходят в Иране также играют за развитие подобных событий

События, которые сейчас происходят в мире могут привести к Третьей мировой

Сегодня 11 января, Тайвань изберет президента и депутатов парламента. В схватке лидирует претендующая на второй срок нынешняя глава острова Цай Инвэнь, которая имеет проамериканскую позицию. Как это обычно бывает на Тайване, главной темой кампании стали отношения с КНР.

Телеграм-канал Южный Китай составил прогноз о том, что произойдет в мире, если победит кандидат от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, передает Politeka.net.

В случае ее победы, государство изменит свое название на Тайваньскую республику, кроме того политик сорвет интеграцию с КНР, ведь она противник Пекина.

Автор публикации считает, что материк превентивно начинает военную операцию в Тайваньском проливе списывая на это критический объем проблем в экономике и социальной сфере. Такие действия могут привести к Третьей мировой.

Существуют также факторы, которые могут ускорить военный сценарий.

Как уточняют в сообщении Телеграм-канала этими факторами являются: события в Гонконге, присоединение Беларусии, ухудшение экономики КНР.

Сейчас в КНР ведут регулярные мобилизационные учения, которые с легкостью могут превратится в настоящую военную операцию против тех, кто им "мешает". Кроме того, события, которые происходят в Иране также играют за развитие подобных событий.

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