Події на Близькому Сході продовжують стрімко розвиватися, проте, все ж є ряд вагомих причин, чому загострення ситуації має свої обмеження

Нагадаємо, 27 грудня Іран завдав удару по військовій базі США в Іраку, в результаті чого загинув один цивільний та постраждали кілька військовослужбовців. 3 січня американці атакували іранців на території Іраку - загинув генерал Касем Сулеймані. 8 січня Іран знову завдав ракетних ударів по американських базах в Іраку. Загострення близькосхідного конфлікту на початку 2020 стало причиною алармістських новин щодо небезпеки ядерної війни.

Однак, насправді, ситуація не настільки однозначна, пише "Хвиля".

Керівництво Ірану прекрасно розуміє, що перспектив перемоги в повномасштабній війні, а значить і утримання власної влади в країні за її підсумками, немає. З тієї причини, що військові потенціали двох країн непорівнянні. До того ж США має досить союзників в регіоні навіть серед мусульманських країн, не кажучи вже про ізраїль, який є найлютішим ворогом Тегерану й також володіє істотними військовими арсеналами.

Більш того, якщо вже бути зовсім цинічним, то вбивство Сулеймані навіть на руку іранцям. Ще недавно країна здригалася від повстань через підвищення цін на бензин, у сутичках з правоохоронцями загинули сотні протестувальників. Після знищення генерала вартість нафти підскочила (а вона є основним джерелом доходу в бюджет країни) і, отже, соціальна напруга спала.

Для президента США Дональда Трампа теж склалося все досить непогано, тому що ціни на нафту пішли вгору, тим самим сприяючи зростанню доходів традиційних спонсорів Республіканської партії і його президентської кампанії, яка вже на старті. Початок якої як раз і «випадково» співпав з віддачею ним наказу про знищення Сулеймані в Іраку.

І, більш того, прийняти рішення про оголошення війни проти Ірану без згоди Конгресу згідно американської конституції Дональд Трамп не може в принципі. І враховуючи, що він збирається на другий термін, то з війною позбувся би підтримки навіть республіканців.

Раніше ми повідомляли, в мережі ситуацію на Близькому Сході стали називати "добре спланованим спектаклем". Реакція Трампа на атаку американських баз в Іраку цьому підтвердження. Так, президент США, виждавши, на думку деяких, театральну паузу після нападу, написав у своєму Твіттері "все гаразд" і що американські війська "найбільш сильні на планеті".

Нагадаємо, заява Трампа про війну з Іраном, карти розкриті: "Поки я президент..."

Також Politeka писала, що Іран пішов в атаку на США, випущені ракети.