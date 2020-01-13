В Москве возле Кремля умер мужчина

Происшествие случилось накануне, 12 января. Это подтвердили в пресс-службе Управления делам президента России.

«Могу подтвердить факт смерти сотрудника эксплуатационного управления, которое обслуживает Александровский сад», — заявили в пресс-службе.

По данным РЕН ТВ, мужчина отдыхал на рабочем месте после обеда. Во время сна у него случился сердечный приступ. Коллеги экстренно вызвали скорую. Прибывшие медики не успели спасти мужчину. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Также сообщается, что по факту произошедшего начали проверку.

Напомним, ранее в России умер оппозиционный политик Никита Исаев. Он возвращался в столицу из рабочей поездки в Тамбов. Почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую. Прибывшие на станцию Узуново врачи констатировали смерть — сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца. Тело политика доставили на Павелецкий вокзал.

Более того, за несколько часов до трагедии оппозиционер Никита Исаев опубликовал в своем Instagram фото из поезда.

"Тамбов - Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех кто знает свой регион лучше меня. Я же включаю регион в свои списки наиболее активных оппозиционных групп. 2019-2021 годы на Тамбовщине будут крайне любопытными", - написал политик в соцсети.

Стоит отметить, что Никита Исаев поддерживал агрессивную политику Кремля, но постоянно критиковал президента Владимира Путина и даже прогнозировал в РФ революции, которую спровоцируют массовые уличные протесты.

Напомним, в России рассказали о внезапном решении Путина: «Уходит в отставку «великим лидером».

Как сообщала Politeka, Путин слил миру государственную тайну: «В СССР за такое бы ликвидировали».

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