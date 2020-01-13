Якутский шаман Александр Габышев решил собрать добровольцев для свержения президента России Владимира Путина

Успевший прославиться активист не оставляет свои попытки сменить президента в России. Как стало известно из его нового видеообращения, шаман решил возобновить свой пеший поход на Москву и уже определился с датой (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он утверждает, что его цель – «изгнать демона», как он называет российского президента.

Впрочем, на этот раз Габышев решил действовать не один. Он призвал добровольцев «со всего мира» присоединяться к нему.

«Я – воин. Я избрал путь воина. Это только для меня, это мой крест. Я никого не призываю ни к оружию, ни к силовым методам. Мирным путем, ребята, идите», - заявил Габышев.

Кроме того, он сообщил, что несмотря на попытки российского суда остановить его, новый поход на Кремль состоится в марте.

«Я подчиняюсь только закону Бога. Он сказал в марте, значит, в марте», - объявил шаман.

Ранее мы писали о том, что в Якутии Российской Федерации задержали шамана Александра Габышева, который снова совершил попытку похода на Кремль. Видео задержания опубликовал в сети очевидец, правозащитник Алексей Прянишников. Судя по кадрам, правоохранители перекрыли трассу, чтобы остановить и задержать Габышева.

Габышев стал известнен летом 2019 года, когда пешком отправился из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина из Кремля". Его арестовали 18 сентября за "публичные призывы к экстремистской деятельности".

Позднее медицинская экспертиза установила, что Габышев - невменяемый. И вот теперь, 8 декабря он снова выдвинулся к Кремлю. Правда, на этот раз, сообщалось, его окружают двое спутников и четыре собаки.

Ранее мы сообщали, после первого неудавшегося похода Александр Габышев записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что не намерен прекращать свой поход в Москву, планирует вновь собрать свой отряд и отправиться в путь. Завершить свою миссию Габышев планирует к 2021 году.

Напомним, с шаманом, напугавшим Путина, расправились в России, видео слили в сеть.

Как сообщала Politeka, изгнание Путина из Кремля: шаман возобновил поход с новыми силами.

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