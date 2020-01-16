Существует веский повод, чтобы тебя вызвали "на ковер" в Кремль - сказать фразу "Слава Украине!"

Об этом рассказал известный российский публицист и блогер Александр Невзоров.

"Заходя в Кремль, говоришь чиновнику – "Слава Украине". Когда он начинает шипеть, говоришь ему - отвечать надо "Героям слава", - инструктирует он.

Невзоров рассказал, что в последний раз с такими словами он приходил в путинское царство в 2014-2015 годах.

"В комнате сидит человек пять и начинают думать, что со мной делать… Иногда было, что я вообще у стеночки стоял, мне не предлагали стул", - рассказал он о ситуациях, когда его отчитывали.

"Я умею любой трибунал превратить в балаган и у меня это всегда пока получалось", - подчеркнул публицист.

Кроме того, недавно мы писали, что Александр Невзоров хлестко прошелся по выступлению президента РФ Владимира Путина на Федеральном собрании.

В этом контексте он вспомнил один из цирковых номеров, который когда-то видел. Тогда циркового бобра подняли на жердочке под купол цирка, а он на огромной высоте, прямо над публикой долго и обильно мочился с высоты в восхищенные глаза зрителей.

Публицист признался, после выступления Владимира Путина не может избавиться от ощущения, что ежегодное послание президента РФ чертовски напоминало то бобровское шоу "с той только разницей, что наш бобер решил заменить цирк в конце номера".

В свойственной ему манере, наполненной сарказмом и сатирой, Невзоров прокомментировал выступление Владимира Путина на Федеральном собрании.

"Поповско-чиновничий мир, собравшийся на послание, он благоговейно хранил божью росу на лицах своих и хранит, судя по всему, на побледневших своих харях всё это до сих пор. Никаких более сильных впечатлений от послания нет", ― отметил Невзоров.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.