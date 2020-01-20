Президент России Владимир Путин всерьез боится якутского шамана





Такое мнение выразил украинский журналист Иван Яковина в своей авторской программе в эфире «24 канала».



По его словам, Путин является дико религиозным и суеверным человеком и постоянно крестится и молится.



"При этом Путин действительно боится якутского шамана, вознамерившегося изгнать его из Кремля. Боится настолько, что отправляет на борьбу с шаманом сотрудников прокуратуры, ФСБ и МВД. Судя по всему, единственным политическим институтом, работающим в современно России, как раз является шаман Гобышев", - отметил журналист.

Кроме того, он указал на странные совпадения, связанные с шествиями шамана на Москву.



"Когда он отправился в свой первый поход в Москву, в столице прошли массовые митинги сторонников оппозиции, а популярность президента стремительно снизилась. Во время второго похода Гобышева на Лубянке возле здания ФСБ произошла перестрелка. Тогда, кстати, шамана сразу же поймали и вернули", - отметил он.

Но самым интересным совпадением (а может и нет) стали события во время третьего похода шамана.

"Как только Гобышев затеял третий поход на Москву, Путин сразу же затеял кардинальную перестройку российской системы власти. В итоге она действительно должна серьезно измениться", - заключил журналист.

Ранее мы сообщали, что якутский шаман Александр Габышев решил собрать добровольцев для свержения президента России Владимира Путина.

Как стало известно из его нового видеообращения, шаман решил возобновить свой пеший поход на Москву и уже определился с датой. Он утверждает, что его цель – «изгнать демона», как он называет российского президента.

Напомним, с шаманом, напугавшим Путина, расправились в России, видео слили в сеть.

Как сообщала Politeka, изгнание Путина из Кремля: шаман возобновил поход с новыми силами.

Также Politeka писала, что с друзьями шамана, напугавшего Путина, расправились в России: скандальные подробности.