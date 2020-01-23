Прекрасно маскирует свои эмоции и скрывает собственное лицо за маской

Известный публицист Александр Невзоров критически прокомментировал характер нового премьера РФ Михаила Мишустина

Он отметил в в эфире «Эха Москвы», что должен разочаровать россиян, которые надеялись, что после роспуска Парламента власть в России сломается, выдохнется или устанет от битвы «со здравым смыслом, с развитием, с современностью».

«Потому что власть в отличной форме. Не случайно ключевыми фигурами стали самые свирепые сторонники тотального контроля и предельной жесткости управления», - отметил Невзоров.

Ко всему прочему он достаточно в жесткой форме высказался о новом премьере Российской Федерации Михаиле Мишустине. Он предупредил россиян не верить ни его улыбке, ни его шуточкам, которые он так любит рассказывать.

Он назвал премьера РФ монстром, который прекрасно маскирует свои эмоции и скрывает собственное лицо за маской, которую носит перед россиянами.

«Это еще тот монстр. Монстр, но еще, к сожалению, умный, который умеет великолепно маскироваться и который понимает, что не надо все сразу выкладывать. Пугать население надо… как бы втягивать его в этот испуг постепенно», - заметил публицист.

По его мнению, неминуемо в России будет удушение свобод и надежд на лучшее будущее. Ведь другого способа продления своей власти РФ просто не знает и по-другому не умеет делать. Они этого особо и не скрывают, постоянно усиливают давление и давят маленькие восстания.

Ко всему прочему, Невзоров добавил, что не понимает запрет Путина иметь двойное гражданство российским депутатам. Публицист считает, что такими действиями РФ не сможет получать цивилизованный опыт других стран, не сможет у них ничему научиться и погрязнет в России - стране, которую практически не развивают.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.