Скоропостижно скончался один из наиболее противоречивых священников РПЦ и ярый приверженец Кремля Всеволод Чаплин

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на российские СМИ

"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", - сообщил агентству «Интерфакс» прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.

Отметим, что Чаплину было 52 года. Он являлся настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. Также она занимался общественно-политической деятельностью, в частности входил в состав общественной палаты Союзного государства России и Беларуси.

Чаплин известен благодаря ярой поддержке курса Владимира Путина и крайне неоднозначных высказываний. В частности, он выступал против науки, не признавал теорию эволюции, хотел создать в РФ "православные дружины" для борьбы с грешниками и инакомыслящими. Чаплин считал, что во многих изнасилованиях виноваты сами женщины. Кроме того, он призывал убивать ракетными ударами политических эмигрантов.

Также он поддерживал практически все действия Кремля. Так, войну в Сирии он называл «священной борьбой».

Напомним, что представителям РПЦ в Украине необходимо договариваться с возможным победителем выборов президента Украины шоуменом Владимиром Зеленским. Об этом в своем телеграмм-канале «Православная политика» заявил протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин, отметив, что нужно требовать «письменных гарантий».

«Традиционалистам надо достигать договоренностей с лидером гонки. Требуя письменных гарантий прекращения гонений на каноническую Церковь, возвращения политэмигрантов и критиков «европейского выбора» в политику и общественную жизнь перед выборами в Раду, назначения министром культуры (он курирует религию) Юрия Бойко или Василия Анисимова (председатель пресс службы УПЦ МП — Ред.). Последний может стать и профильным замом по религии», – полагает российский священнослужитель.

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