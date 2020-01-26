Шаман Александр Габышев исчез, его местоположение неизвестно, сообщает Politeka.net со ссылкой на российские СМИ

26 января стало известно, что в РФ пропал якутский Шаман Александр Габышев, который собирался изгнать Путина, проведя перед Кремлем ритуалы. Шаман считает российского президента порождением нечистых сил и планировал возобновить свой поход на Москву для обряда очищения. Однако внезапно исчез со своего места жительства.

При этом съемочной группе, которая хотела снять о Габышеве фильм, посыпались угрозы. У режиссера Беате Бубенец в подъезде начали появляться оскорбительные надписи «Валы домой», «Беата – шлюха».

Девушка переехала в другую квартиру, однако и там ее настигли загадочные надписи. По мнению Беаты, за ней, вероятно, тайно следят. На мобильный телефон режиссера тоже приходили угрозы: «Вон отсюда», «Ты почему не поехала? Ты поняла, что тебе сказали? Дограєшся!».

Ранее, 23 января, в Якутии арестовали членов отряда шамана по обвинению в неповиновении полиции.

Президент России Владимир Путин всерьез боится якутского шамана Такое мнение выразил журналист Иван Яковина в своей авторской программе. По его словам, Путин является дико религиозным и суеверным человеком и постоянно крестится и молится.



"При этом Путин действительно боится якутского шамана, вознамерившегося изгнать его из Кремля. Боится настолько, что отправляет на борьбу с шаманом сотрудников прокуратуры, ФСБ и МВД. Судя по всему, единственным политическим институтом, работающим в современно России, как раз является шаман Гобышев", - отметил журналист.

Ранее мы сообщали, что якутский шаман Александр Габышев решил собрать добровольцев для свержения президента России Владимира Путина.

Как стало известно из его нового видеообращения, шаман решил возобновить свой пеший поход на Москву и уже определился с датой. Он утверждает, что его цель – «изгнать демона», как он называет российского президента.

Напомним, с шаманом, напугавшим Путина, расправились в России, видео слили в сеть.

Как сообщала Politeka, изгнание Путина из Кремля: шаман возобновил поход с новыми силами.

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