"Это первый шаг к миру"

Израиль согласился на предложенную Дональдом Трампом «сделку века», призванную разрешить его конфликт с Палестиной

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Белый дом и официально согласился на предложенный американским президентом план по урегулированию палестино-израильского конфликта (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Трамп представил свой план журналистам и пояснил, что он предусматривает создание двух государств – еврейского и палестинского. Подчеркивалось, что Иерусалим, за который много лет сражались обе страны, останется неделимой столицей Израиля. В то же время, уже через несколько предложений Трамп добавил, что столицей Палестины станет Восточный Иерусалим, тем самым сбив с толку присутствующих.

Помимо этого, Израиль в рамках «сделки века» будет обязан заморозить строительство поселений на палестинских территориях на 4 года. В течение этого времени будут проходить переговоры о палестинской государственности. Израиль и США заявили о готовности признать ее, но на определенных условиях.

«Израиль делает большой шаг к миру с палестинцами» - заявил Трамп.

Он добавил, что эта сделка позволит увеличить территории Палестины в два раза.

В России уже прокомментировали это решение, пообещав изучить «сделку века Трампа».

«Главное, чтобы палестинцы и арабы высказали отношение к ней», - заявил замглавы МИД РФ Богданов.

Напомним, ранее мы уже писали о «сделке века» для Израиля и Палестины, подготовленной Трампом. Сообщалось, что речь идет о документе, призванном разрешить все разногласия между Израилем и Палестиной, разработкой которого занималась администрация президента США.

Как стало известно, итоговый документ получился объемом в 150-200 страниц, а полностью с его содержанием знакомы «менее пяти человек». Журналисты отмечают, что президент США Дональд Трамп остался доволен разработанным планом.

Отметим, что Дональд Трамп обещал разработать «сделку века», которая раз и навсегда решит разногласия Израиля и Палестины с самого момента своего избрания президентом. За два года правления он уже успел подписать указ о признании Иерусалима столицей Израиля. После этого лидеры палестинцев заявляли, что США не могут выступать посредником в ближневосточных переговорах.

Напомним, у президента подготовили «сделку века»: «мирный договор решит многолетний конфликт».

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