Вероятность того, что Россия распадется, очень высока

Такое мнение выразил известный российский публицист, журналист и экс-депутат Александр Невзоров, передает Politeka.

«Насчет развалится — посмотрим, потому что это не только не исключено, а высоко вероятно», — считает он.

По его словам, на данном историческом этапе Россия не сможет трансформироваться в государство другого типа. Это в принципе невозможно, потому что если эта страна начнет уважать чужую культуру, язык и идентичность, это будет уже не Россия.

Все потому, что нетерпимость, как политическая, так и территориальная, – это часть генетического кода нации, уверен Невзоров.

«Найдите мне хотя бы 20 лет, когда бы она не совершала аннексий, не вела захватнических войн и не рвала бы саму себя. Когда она не могла дотянуться до соседей, то она начинала уничтожать саму себя. Поэтому это будет уже не Россия», – поясняет он.

Ранее Невзоров хлестко прошелся по выступлению президента РФ Владимира Путина на Федеральном собрании. Он вспомнил один из цирковых номеров, который когда-то видел. Тогда циркового бобра подняли на жердочке под купол цирка, а он на огромной высоте, прямо над публикой долго и обильно мочился с высоты в восхищенные глаза зрителей.

Журналист подчеркнул, что после просмотра послания Путина не может избавиться от ощущения, что оно очень уж напоминало ему то шоу с бобром с той только разницей, что «наш бобер решил заменить цирк в конце номера».

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.