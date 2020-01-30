Вероятность того, что Россия распадется, очень высока
Такое мнение выразил известный российский публицист, журналист и экс-депутат Александр Невзоров, передает Politeka.
«Насчет развалится — посмотрим, потому что это не только не исключено, а высоко вероятно», — считает он.
По его словам, на данном историческом этапе Россия не сможет трансформироваться в государство другого типа. Это в принципе невозможно, потому что если эта страна начнет уважать чужую культуру, язык и идентичность, это будет уже не Россия.
Энистон, Джоли, Кардашьян и другие звезды, которых подловили без макияжа: "заткнут за пояс 20-летних"
Верка Сердючка на Евровидении 2020: новый хит взорвал сеть, украинцы не смогли сдержаться
Списание лишних денег и арест счетов: ПриватБанк прижали к стенке
Коммунальщик нашел набитый деньгами пакет под Одессой: фото и удивительные подробности
Все потому, что нетерпимость, как политическая, так и территориальная, – это часть генетического кода нации, уверен Невзоров.
«Найдите мне хотя бы 20 лет, когда бы она не совершала аннексий, не вела захватнических войн и не рвала бы саму себя. Когда она не могла дотянуться до соседей, то она начинала уничтожать саму себя. Поэтому это будет уже не Россия», – поясняет он.
Ранее Невзоров хлестко прошелся по выступлению президента РФ Владимира Путина на Федеральном собрании. Он вспомнил один из цирковых номеров, который когда-то видел. Тогда циркового бобра подняли на жердочке под купол цирка, а он на огромной высоте, прямо над публикой долго и обильно мочился с высоты в восхищенные глаза зрителей.
Журналист подчеркнул, что после просмотра послания Путина не может избавиться от ощущения, что оно очень уж напоминало ему то шоу с бобром с той только разницей, что «наш бобер решил заменить цирк в конце номера».
Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.
Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.
Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.