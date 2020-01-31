В полночь 31 января Великобритания начнет процесс выхода из Европейского союза в рамках соглашения о Brexit
Договор предусматривает контролируемый выход Британии из союза. В сферу влияния договора попали права граждан, финансовые отношения, протоколы по Ирландии и Северной Ирландии, Кипра и Гибралтара.
Британия покинет ЕС уже сегодня, но переходный период продлится до 31 декабря 2020 года. Он нужен для адаптации граждан и экономики к новым условиям.
В течение переходного периода ЕС и Британия обязались согласовать новую сделку касательно будущего партнерства, на основе Политической декларации, которая согласована в октябре 2019 года.
Еврокомиссия подготовит предварительные рекомендации по ходу переговоров до 3 февраля, после чего Совет ЕС приступит к согласованию всех вопросов и началу переговорного процесса.
Переходный период, в случае необходимости, может быть 1 раз продлен, если обе стороны согласятся.
Напомним, что выход Великобритании из ЕС так известный как Brexit стал реальности после референдума 31 января 2016 года. За выход проголосовало 51,9% жителей Великобритании. Позднее стороны приступили к длительным переговорам относительно условий выхода, сроки которого несколько раз переносились.
Украина также подготовилась к данному событию. В частности, Владимир Зеленский должен подписать 31 января указ, которым дает право гражданам Британии посещать Украину без виз сроком на один год.
Отметим, что последствия Brexit могут ощутить и граждане Украины. Вероятно, что странам придется пересмотреть некоторые условия взаимной торговли, поскольку действия соглашения об ассоциации с ЕС больше не будут действовать.
Что касается находящихся в Великобритании на учебе и работе украинцев, они могут быть спокойны. Им ничего не угрожает, поскольку Британия и ранее имела независимую визовую и миграционную политику.
Ряд экспертов считают, что Украина может расширить присутствие на рынке продовольствия Великобритании за счет сокращения доли европейских товаров.
Напомним, британский парламент принял роковое решение по Брекзиту
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