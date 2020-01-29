Центральное командование США (US CENTCOM) утверждает, что большинство военных после произошедшего серьезно не пострадали и даже уже вернулись на службу, но в сети стала появляться совершенно другая информация по поводу обстрела Ираном военных баз США в Ираке

Об этом пишут международные СМИ.

В результате ракетного обстрела Ираном военных баз США в Ираке пострадали около 50 американских солдат, сообщил Пентагон. Их госпитализировали в Кувейте, Иордании и Израиле, 34 из них - получили сильное сотрясение мозга.

Примечательно, что изначально президент США Дональд Трамп лично заявлял, что в ходе обстрелов никто не пострадал. Но через неделю стали появляться данные о пострадавших 11-16 человек, которые уже «вернулись в строй». По информации, распространившейся в СМИ состоянием на сегодняшний день, уже 18 человек пришлось отправлять в Германию на дальнейшее обследование.

Сообщается также, что прослеживается явная неохота самого Трампа отвечать на вопросы по поводу, всего раз он что-то сказал журналистам по теме и по типу:

«Я слышал, пару синяков у них, голова у кого-то болит, всё ок». Такое отношение к военным Штатов вызвало негативную реакцию ветеранских сообществ в государстве, в частности – ветераны потребовали от президента США извинений за «фамильярность и равнодушие к вопросам здоровья американских солдат».

Ранее мы сообщали, 12 января атаке подверглась военная база США в Ираке в 80 километрах от Багдада. Инцидент произошел в провинции Салах ад-Дин, в районе авиабазы приземлились как минимум семь минометных бомб. В результате нападения пострадали четверо военнослужащих.

Также мы писали, между США и Ираном накалились отношения после уничтожения генерала Касема Сулеймани. В результате обстрела иранцами американских баз в США, Трамп сделал важное заявление. По его словам, он не будет стремиться к эскалации с Ираном, но продолжит кампанию максимального давления.

«Пока я президент США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие», - подчеркнул Трамп.

Напомним, появились новые подробности авиаудара по базе США: "знали за 2 часа до атаки".

Как сообщала Politeka, конфликт между США и Ираном: "это хорошо спланированный...", неожиданные детали.