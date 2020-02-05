В Турции сошла одна лавина, а через некоторое время вторая, что стало причиной гибели уже 38 человек

Первая лавина накрыла дорогу и приехавшие спасатели начали доставать погребенных людей под снегом. Через несколько часов на место спасательных работ сошла еще одна лавина. На текущий момент известно о 38 погибших и 53 пострадавших людях. Событие произошло в турецкой провинции Ван. Об этом пишет Politeka со ссылкой на многочисленные западные СМИ и сообщения в Твиттере.

Avalanche Disaster at least 33 rescue workers reported dead and 53 injured after they were buried under a second avalanche in #Bahcesaray eastern #Turkey. 5 dead in first avalanche incident. Local media reports pic.twitter.com/iBCohv7yIK — NIN 24x7 (@NIN24x7News) February 5, 2020

Ранее мы сообщали, что как минимум тринадцать человек погибли, десятки спасателей пропали без вести после нескольких ударов снежных лавин на востоке Турции.

В то время как на месте развернулась масштабная спасательная операция по поиску пропавших без вести, сошла вторая лавина. Десятки турецких спасателей оказались накрыты снежной стихией, восемь человек погибли.

Первая лавина сошла на автомобильную дорогу Ван - Бахчесарай и похоронила под собой микроавтобус и снегоуборочный грузовик. В результате этой трагедии под завалами оказались 50 человек, из которых 25 удалось спасти, погибли 5 человек.

Появилась информация, что водитель снегоуборочной машины просидел в снежном плену почти полчаса, прежде чем ему удалось разбить окно и выбраться наружу.

Сообщалось,ч то во время спуска с горы в Высоких Татрах погибли 67-летний инструктор Владимир Михалко и 30-летняя Ирина Скрилева.

Владимир Дмитриевич более 30 лет работал инструктором и возглавлял группы альпинистов в походах. Он работал на заводе «Арсенал», но горы были любовью всей его жизни.

По словам альпиниста Егора Папышева, Михалко был настоящим мастером своего дела. Он познакомился с инструктором в 2005 году в альпинистском лагере Безенги в горном массиве Центрального Кавказа.

Напомним, Лавина накрыла туристов на популярном курорте

А еще Politeka писала, что новая трагедия ошеломила Россию, много жертв

Также Politeka сообщала, что украинскому альпинисту не покорился Эльбрус



