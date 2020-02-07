Легкий вертолёт Bell 407 разбился в Татарстане. Он принадлежал депутату Госдумы от провластной «Единой России» - партии, которой управляет, по сути, Владимир Путин - Айрату Хайруллину
На борту кроме депутата, находились также пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации россСМИ.
Известно, что вертолёт депутата Хайруллина вылетел с завода "Красный восток" в Казани, где парламентарий находился по рабочим вопросам. Воздушное судно успело пролететь около 40 км, а затем пропало с радаров. Вскоре после этого, на место ЧП отправились спасатели – вертолет упал в болотистой местности, к эпицентру событий было сложно добраться:
"Около часа назад к месту падения отправили судно на воздушной подушке. Ми-8 подсвечивал дорогу спасателям", - сообщает Mash .
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После того, как спасатели экстренных служб добрались на место, сообщается, что Bell 407 обнаружили в 6 км юго-восточнее г. Лаишево и что депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб:
«Его помощник и пилот выжили и находятся в крайне тяжёлом состоянии». В МВД подтвердили, что вертолет принадлежит Айрату Хайруллину. А ранее помощница депутата рассказала российским журналистам, что он был с рабочим визитом в Казани и она сегодня разговаривала с ним, но про крушение ничего не знает и услышанное - просто шок для нее.
Сейчас двоих выживших, сообщается МЧС РФ, привезли на берег на воздушной подушке:
«Оба без сознания, их передали в руки медиков, опросить их сейчас невозможно», - констатировали спасатели.
Сообщается, что тело самого Хайруллина МЧС-ники достать не смогли:
«Зажат под вертолетом».
В качестве причин крушения вертолета рассматриваются технические неполадки и сложные метеоусловия.
Напомним, ранее сообщалось о том, что подобным образом трагически погиб наставник Владимира Путина.
Вертолёт Robinson совершил жесткую посадку в районе деревни Барское в подмосковном Солнечногорске РФ.
Тогда на борту находилось два человека, оба – погибли. Одним из них оказался Игорь Никитин, глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России. Он обучал президента РФ Владимира Путина управлению сверхлёгким воздушным судном — дельталётом.
Известно также, что вертолёт вылетел с аэродрома Шевлино и рухнул в Подмосковье. Кадры с места катастрофы просто поражают, писали тогда россияне в сети.
Напомним, террористы получили по зубам от ВСУ за минометный ад: «большие потери», детали.
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