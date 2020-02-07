Легкий вертолёт Bell 407 разбился в Татарстане. Он принадлежал депутату Госдумы от провластной «Единой России» - партии, которой управляет, по сути, Владимир Путин - Айрату Хайруллину

На борту кроме депутата, находились также пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации россСМИ.

Известно, что вертолёт депутата Хайруллина вылетел с завода "Красный восток" в Казани, где парламентарий находился по рабочим вопросам. Воздушное судно успело пролететь около 40 км, а затем пропало с радаров. Вскоре после этого, на место ЧП отправились спасатели – вертолет упал в болотистой местности, к эпицентру событий было сложно добраться:

"Около часа назад к месту падения отправили судно на воздушной подушке. Ми-8 подсвечивал дорогу спасателям", - сообщает Mash .

После того, как спасатели экстренных служб добрались на место, сообщается, что Bell 407 обнаружили в 6 км юго-восточнее г. Лаишево и что депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб:

«Его помощник и пилот выжили и находятся в крайне тяжёлом состоянии». В МВД подтвердили, что вертолет принадлежит Айрату Хайруллину. А ранее помощница депутата рассказала российским журналистам, что он был с рабочим визитом в Казани и она сегодня разговаривала с ним, но про крушение ничего не знает и услышанное - просто шок для нее.

Сейчас двоих выживших, сообщается МЧС РФ, привезли на берег на воздушной подушке:

«Оба без сознания, их передали в руки медиков, опросить их сейчас невозможно», - констатировали спасатели.

Сообщается, что тело самого Хайруллина МЧС-ники достать не смогли:

«Зажат под вертолетом».

В качестве причин крушения вертолета рассматриваются технические неполадки и сложные метеоусловия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что подобным образом трагически погиб наставник Владимира Путина.

Вертолёт Robinson совершил жесткую посадку в районе деревни Барское в подмосковном Солнечногорске РФ.

Тогда на борту находилось два человека, оба – погибли. Одним из них оказался Игорь Никитин, глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России. Он обучал президента РФ Владимира Путина управлению сверхлёгким воздушным судном — дельталётом.

Известно также, что вертолёт вылетел с аэродрома Шевлино и рухнул в Подмосковье. Кадры с места катастрофы просто поражают, писали тогда россияне в сети.

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